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Более 19 тысяч человек приняли участие в торжественном открытии «Ысыаха Туймаады – 2019»

Сегодня, 29 июня в живописной местности долины Туймаада, в Центральном тюсюлгэ «Тунах» архитектурно-этнографического комплекса «Ус Хатын» состоялось торжественное открытие ежегодного национального праздника «Ысыах Туймаады — 2019».

На церемонии открытия горожан и гостей столицы с главным летним праздником поздравили Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев и глава города Якутска Сардана Авксентьева. К поздравлениям присоединились почетные гости ысыаха – заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов, генеральный секретарь Ассоциации региональных администраций стран Северо-Восточной Азии Ким Ок Чхэ, заместитель председателя постоянного комитета Собрания народных представителей провинции Хэйлунцзян господин Сун Сибинь, летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Анатолий Арцебарский, Председатель Правительства РС (Я) Владимир Солодов, Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) Петр Гоголев, председатель Совета по Арктике и Антарктике федерального собрания РФ Александр Акимов, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Егор Борисов, председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов.

Открывая ысыах, глава города Якутска Сардана Авксентьева назвала Ысыах Туймаады средоточием добрососедства, гостеприимства, общения и дружбы всех народов.

 «Мы признательны каждому гостю лучшего якутского праздника, который является для нас символом жизни, любви и изобилия. Ысыах – это память нашего народа, наши душа и сердце», — сказала Сардана Авксентьева.

Заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов, выступая от имени полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, поздравил присутствующих с масштабным праздником народа саха.

«Россия — многонациональная страна. Самое главное – чтобы каждый народ понимал и принимал культуру другого народа. Национальным праздником Ысыах вы показываете пример для всей нашей страны», — отметил Григорий Куранов.

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев в своем поздравительном слове отметил слаженную работу всех организаторов и участников праздника на протяжении 22 лет.

«Благодаря общей работе, сегодня Ысыах Туймаады стал самым крупным национальным праздником нашей великой страны. Якутск – сердце Якутии, поэтому он должен быть всегда впереди и показывать пример позитивных изменений в республике. Надеюсь, ежегодный Ысыах Туймаады в Год консолидации в республике и в Год добрососедства в Якутске еще больше сплотит всех нас на благо города, республики, страны», — заключил Айсен Николаев.

Во время открытия на главном тюсюлгэ, помимо традиционных обрядов очищения и обряда Алгыс, впервые провели три ритуальных обряда благословения божеств верхнего мира Айыы, Аан Алахчын Хотун, Дьесегей Айыы. В церемонии открытия в этом году приняли участие более 1700 профессиональных и самодеятельных артистов, трибуны Центра кумысопития заполнили более 18 тысяч зрителей.

Источник: Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска.      
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