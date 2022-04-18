Более 1700 кубометров талых вод откачали за сутки в Якутске

В рамках трехмесячника по санитарной очистке в городе Якутске продолжается откачка талых вод с заниженных мест дорожного полотна и внутриквартальных территорий.

По информации Департамента по работе с территориями, в откачке с внутриквартальных территорий задействованы муниципальные предприятия, территориальные органы управления, управляющие компании и ТСЖ с использованием ассенизаторских машина, мотопомп и электронасосов. По мере необходимости количество техники увеличивают.

По состоянию на 17 апреля, в Автодорожном округе силами МУП «Жилкомсервис» с АСМ и УК «Юнион» мотопомпами откачали лужи по ул. Автодорожная, 5, 10, 11, ул. Лесная, 4, Тимирязева, 64, 66.

В Губинском округе ООО «Тудор+» при помощи АСМ откачали воду с дворовых территорий по ул. Богдана Чижика, 2, 5, в 202 микрорайоне рядом с корпусами 19, 4, 5, в 203 микрорайоне рядом с корпусами 6, 4.

В Октябрьском округе ассенизаторскими машинами ООО «Тудор+», МУП «Жилкомсервис» проведена откачка по ул. Петровского, 21/1, ул. Горького, 100, на перекрестке ул. Лермонтова и Вилюйского тракта, по ул. Кирова, 19, 23.

В Промышленном округе АСМ «Жилкомсервиса» откачали воду по ул. Р. Зорге.

В Сайсарском округе при помощи АСМ СК «Север» провели откачку с улиц и дворовых территорий на перекрестке ул. Чайковского, ул. Винокурова, ул. Лонгинова – ул. 3 Академическая, ул. Лонгинова, 68, ул. Маяковского, 96, 104, ул. Кулачикова-Элляя 28-28, Борисовка – 3, дом 5А, ул. Лонгинова, 84/2, Мерзлотка от заправки до жилого сектора, на перекрестке улиц Каландаришвили и Маяковского.

В Строительном округе силами УК «Юнион», АО «Якутдорстрой» при помощи АСМ и электронасосов откачали талые воды по ул. Пионерская, 16/1, ул. Жорницкого, 27/1, ул. Семена Данилова, 2/4, ул. Рыдзинского, 11, ул. Дальняя, 74, ул. Дзержинского («Белые ночи»), ул. Коммунаров, ул. Космонавтов, 25.

В микрорайоне Марха техникой ООО «Тудор+» откачали лужи по ул. Газовиков, 19Б, 27-30, ул. Советская, ул. Мархинская и ул. Строда.

Всего за 17 апреля откачано 1780 кубометров талых вод, из них 629 кубометров — ассенизаторскими машинами, 332 кубометра – мотопомпами и 819 кубометров – электронасосами.

Жители Якутска и пригородов могут подать заявки на откачку талых вод специалистам ЖКХ территориальных органов управления по телефонам:

— Автодорожный округ – 40-32-40, 40-31-40;

— Гагаринский округ – 40-27-13;

— Губинский округ – 45-32-25;

— Октябрьский округ – 32-14-89;

— Строительный округ – 43-94-26;

— Промышленный округ – 35-00-08;

— Сайсарский округ — 34-79-13, 40-24-98;

— Центральный округ – 32-51-61, 34-34-21;

— мкр. Кангалассы – 20-06-10;

— село Маган – 40-61-77;

— мкр. Марха – 20-44-97, 20-43-83;

— село Пригородное – 47-37-26;

— село Табага – 40-84-75;

— Тулагино-Кильдямский наслег – 20-72-63;

— село Хатассы – 40-92-37.