29.01.2020
12:05
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Происшествия

Более 150 единиц оружия изъяли у жителей Якутии

Сотрудниками Управления Росгвардии по Республике Саха (Якутия) совместно с представителями органов внутренних дел на территории республики проведен целевой рейд по контролю законодательства в сфере оборота оружия.

            В ходе рейда проверками охвачен 1791 владелец по месту жительства, выявлено 106 административных правонарушений, за которые наложены штрафные санкции на общую сумму 137000 рублей, из них взыскано — 21000 рублей.

            При этом из оборота изъято 151 единица оружия, из которых 14 единиц – в связи со смертью владельца, 2 единицы — за  два и более административных нарушения, 8 единиц сдано добровольно на возмездной основе.

            В рамках проверочных мероприятий с владельцами проводилась профилактическая работа по разъяснению правил безопасного обращения с оружием, соблюдения сроков действия разрешительных документов, а также степени ответственности за нарушения в сфере оборота оружия.       

Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Саха (Якутия).
Источник: Пресс-служба Управления Росгвардии по Республике Саха (Якутия).
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