Более 150 библиотек республики присоединились к ежегодной акции «Диктант Победы»

МКУ «Усть-Алданская МЦБС» Суоттунский сельский филиал № 15.

3 сентября 2022 г. вся Россия от Камчатки до Калининграда написала Международный исторический диктант на тему событий Второй мировой войны «Диктант Победы». Диктант проводится не только для проверки уровня знаний военной истории нашей страны, но и повышения исторической грамотности, сохранения памяти и объединения всех граждан России.

Более 150 библиотек Республики Саха (Якутия) присоединились к ежегодной акции, пригласив для участия всех желающих. Для участников провели сопутствующие мероприятия, посвященные великому военному прошлому нашей страны. Например, перед началом Диктанта библиотекари Суоттунского сельского филиала №15 МКУ «Усть-Алданская МЦБС» провели для населения митинг с возложением цветов у Вечного огня.

На базе библиотек были организованы очные площадки, где каждый мог выполнить тестовые задания из 25 вопросов, посвященных истории Великой Отечественной войны. Онлайн участникам была оказана информационная и консультационная помощь.

Благодаря библиотекарям республики для участия в Диктанте Победы были привлечены более 1400 человек.

СПРАВОЧНО:

Акция «Диктант Победы» была впервые проведена 7 мая 2019 года в связи с празднованием 74-летия Победы в Великой Отечественной войне. На тысячах площадках в России и за рубежом участники отвечают на вопросы, посвященные событиям Великой Отечественной войны и Великой Победы.

Пройти тестирование и проверить свои знания можно на сайте акции https://диктантпобеды.рф после регистрации по номеру телефона.

Вилюйская центральная улусная библиотека.

МУК АР «МЦРБ им. Н.А. Некрасова» Межпоселенческая центральная районная библиотека им. Н.А.Некрасова.

МКУК «Верхоянская МЦБС» Верхоянская центральная районная библиотека.