Более 15 тысяч человек съедутся на Спортивные игры народов республики в Амгу 

С 3 по 8 июля в Амгинском улусе пройдет главный спортивный форум республики — VII Спортивные игры народов Республики Саха (Якутия), где примут участие 2734 спортсмена и тренера, почти 15 тысяч гостей изо всех районов Якутии, которые приедут поболеть за свои команды и просто насладиться спортивными баталиями. Спортсмены будут состязаться по 16 видам спорта: бокс, вольная борьба, легкая атлетика, настольный теннис, баскетбол, волейбол, пулевая стрельба, спортинг, стрельба из лука, шахматы, шашки, мини – футбол, легкая атлетика (адаптивный спорт) и волейбол сидя (адаптивный спорт), пляжный волейбол, аэробика.

Как сообщил глава Амгинского улуса Николай Архипов, если на Играх победит спортсмен из Амги, муниципалитет готов выделить ему в качестве приза земельный участок. Он также отметил, что билеты на торжественные открытие и закрытие соревнований для льготных категорий населения будут бесплатными.

Спортивные игры народов Республики Саха (Якутия) проводятся один раз в четыре года в различных улусах республики. Игры в Амге должны были состояться летом прошлого года, но из-за разрушительного паводка было принято решение перенести на 2019 год.

Отметим, что проведение игр — это большой импульс для социально-экономического развития района. Так, в Амгинском улусе, хозяине нынешних соревнований, к Играм построены многофункциональный спортивный зал для адаптивных видов спорта и школа на 220 мест в с.Бетюнь, спортзал в с. Чапчылган, отремонтированы дороги, образовательные и социальные объекты, где на время игр расположатся участники соревнований. Проведена большая работа по благоустройству населенных пунктов. В районе посажено более 2500 деревьев, около 300 тысяч цветов. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в районе ведутся ремонтные работы на трассе «Амга». По информации подрядчиков, все запланированное в 2019 году будет полностью выполнено.

Отметим, что в Якутии проводится большая работа по реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», определенного майским указом президента России Владимиром Путиным. Итогом его реализации станет введение в Якутии не менее 5 крупных объектов спорта, создание не менее 37 малых спортивных площадок для центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО», что позволит к 2024 довести долю занимающихся физической культурой и спортом до 55% населения Якутии.

В 2022 году – в год 100-летия со дня образования Якутской АССР — Спортивные игры народов Республики Саха (Якутия) примет Усть-Алданский улус.