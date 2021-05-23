Более 140 тысяч якутян получили первую вакцинацию от коронавируса

По состоянию на 22 мая 2021 года в республику поступило всего 196 084 доз вакцины против коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб Республики Саха (Якутия) по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

По данным на утро 22 мая2021 года первый компонент вакцины от новой коронавирусной инфекции получили 140 858 человек, в том числе 34 436 лиц старше 60 лет.

Вторую вакцинацию получили 103 902 человека, в том числе 25 919 лиц старше 60 лет.

За последние сутки вакцинированы 4 643 человека.

Использовано 71,9 % от общего объема вакцины, поступившей в республику.

По данным заместителя председателя правительства Якутии Ольги Балабкиной, накануне вечером в республику дополнительно поступило 42 тысячи доз вакцины против COVID-19.

По поручению главы Якутии Айсена Николаева на территории республики активно проводится вакцинация от ковида. Для этого увеличено время работы прививочных пунктов во всех медицинских учреждениях и количество прививочных бригад. Вакцину от коронавируса теперь можно получить не только в будние, но и в выходные дни, и не только в медицинских учреждениях, но и в дополнительных прививочных пунктах, открытых в торговых комплексах, автовокзале, аэропортах, учреждениях культуры и образования, МФЦ, административных зданиях.

Призываем подойти в прививочные пункты с паспортом, медицинским полисом и СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счёта).

Напоминаем об адресах для получения вакцины в городе Якутске на 22 мая 2021 года:

Поликлиника № 1 города Якутска (ул. Кирова, 19, каб. 411, актовый зал, Семена Данилова 30/1) 08:00-20:00 ч.

Дополнительные пункты:

1. ТРК «Туймаада», 3 этаж холл, ул. Орджоникидзе, д.38, 10:00 -20:00

2. Государственный академический русский драматический театр имени А.С. Пушкина, пр. Ленина, д. 21, центральный вход 1 этаж, 10:00 -18:00

3. ТЦ «Айсберг» 5-этаж, ул. Лермонтова, д.62/4, 10:00 -20:00

4. ТЦ «Строительный рынок» ул. Жорницкого, д.35 (выставочный зал, красное здание) 10:00-18:00

5. с. Пригородное, Дом культуры, ул. Совхозная, д.27, 09:00 -18:00

6. Парк культуры и отдыха ул. Лермонтова, д.64/2, Административное здание 1 этаж, 10:00 – 18:00

Медицинский центр г. Якутска (ул. Кальвица, д.3; ул. Северная, д. 23; п. Тулагино, ул. Порядина, д.3; п. Кангалассы, ул. Лесная, д. 7) 08:00-20:00 ч.

Дополнительные пункты:

1. ТЦ «Столичный», ул. Дзержинского, д.72, 13:00-18:00

2. Библиотека «SMART», ул. Ларионова, д.12а, 12:00-18:00

3. ТЦ «Улуру Молл» (магазин «Айгуль»), ул. Кальвица, д. 14/5, 12:00 -18:00

4. ТЦ «Атлант», ул. Орджоникидзе, д. 21, 10:00 -18:00

5. Площадь Победы, передвижной пункт вакцинации, ул. Хабарова, 12:00-18:00

Республиканская клиническая больница № 3 (ул. Кирова, д.34; ул. Горького, д.94), 08:00-20:00

Дополнительные пункты:

1.Автовокзал, ул. Октябрьская, д. 24, 08:00-20:00

2. Передвижной пункт вакцинации, «Хозмаркет», ул. П. Алексеева, д.62а, 11:00-17:00

3. ТЦ «АЛМАЗ», ул. П. Алексеева, д.62д, 11:00-17:00

Якутская городская больница № 2 (ул. Кузьмина д.3, каб.11-17, Поликлиническое отделение №1, 08:00-20:00; мкр. Марха, ул.Березовая, д. 11; Мархинская полик.каб.№3, 08:00-20:00; с. Маган, ул. Алымова, д. 12/1. Маганская амбулатория), 08:00-20:00

Дополнительные пункты:

1. ТЦ «ОПТИМИСТПРОФ», ул. Автострада, 50 лет Октября, д.1А, 10:00-19:00

2. Международный Аэропорт им. Платона Ойунского, площадь Валерия Кузьмина, д.10, Зал ожидания № 1 и № 2, 08:00-20:00

3. Аэропорт Магана, с.Маган, 40 лет Победы, д.1, Аэропорт, 08:00 -15:00

4. мкр-н. Марха, СОШ №1, ул. Олега Кошевого, д.39, 10:00-16:00

5. мкр-н.Марха, СОШ № 2 ул. Заводская, д.8/1, 10:00 -16:00

6. мкр-н.Марха, Передвижной пункт вакцинации (магазин «Северянка»), ул. Советская, д. 6/2,10:00-16:00

7. Центр культуры и современного искусства имени Ю.А. Гагарина, ул. Можайского, д.25, 09:00-19:00

Якутская городская больница № 3: (ул. Лермонтова, 121; с. Хатассы, ул. Каландарашвили, д. 4/2; с. Табага, ул. Строительная, д.31) 08:00 – 20:00

Дополнительные пункты:

1. Государственный театр Эстрады Республики Саха (Якутия), пр. Ленина, д.47, 08:00-20:00. «Ночь вакцинации», 21:00- 07:00

2. Государственный Театр оперы и балета имени Д.К. Сивцева — Суоруна Омоллоона, пр. Ленина, д.46/1, 08:00 до 19:00

3. ТРК «АЗИЯ», ул. Чернышевского, д.74/8, 09:00-20:00

4. СОШ №6, ул. Автодорожная, д. 40а, 15:00-19:00

5. ТЦ «Проспект», ул. Курашова, д.6, 12:00-18:00

6. ТК «Юнимолл», ул. Вилюйский тракт 5 км, д.34г, 11:00-18:00

7. «Хозмаркет», ул. Чернышевского, д.107, 11:00-19:00

8. ЖСК «Прометей», ул. Автодорожная, д. 13а, 11:00-18:00

9. Управа «Сайсарского» округа, ул. Винокурова, д.21, 11:00-18:00

10. Оптовая база, ул. Чернышевского, д.66, 11:00-18:00