Более 140 медиков трудоустроят в улусы Якутии

На единовременные компенсационные выплаты «земским врачам» и «земским фельдшерам» в 2022 году запланировано 247 млн рублей. В этом году 147 медиков – 120 врачей и 27 фельдшеров – отправятся работать в сёла и малые города Якутии по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Из них 54 врача и 9 фельдшеров поедут в арктические районы.

«Программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» показывают хорошие результаты по привлечению и закреплению медицинских кадров в Якутии в малых городах и наслегах, труднодоступных населённых пунктах арктических улусов», – сказал глава республики Айсен Николаев.

Из 247 млн рублей с учётом условий софинансирования в размере 94 % из федерального бюджета и 6 % из бюджета региона – 232 млн 181 тысяча рублей – это субсидии из федерального бюджета, 14 млн 820 тысяч – средства государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие здравоохранения на 2019-2022 годы».

Напомним, что с 2020 года в Якутии размер выплат медикам увеличился вдвое. Сегодня размер единовременной компенсационной выплаты по программе «Земский доктор» составляет 2 млн рублей для врачей и 1 млн рублей для фельдшеров, прибывших на работу в сельские населённые пункты и малые города. Врачам, приезжающим в малые города с населением до 50 тысяч человек, предусмотрено по 1 млн рублей, фельдшерам – по 500 тысяч рублей.

«По состоянию на 19 августа 2022 года заключено 13 договоров на общую сумму 20 млн рублей, из них с врачами – 8, с фельдшерами – 5. До конца года запланировано прибытие 112 врачей и 22 фельдшеров. Основной поток заключения договоров приходится на сентябрь — октябрь месяцы», – сообщили в Минздраве Якутии.

Напомним, проекты «Земский доктор» и «Земский фельдшер» реализуются в рамках модернизации первичного звена здравоохранения Национального проекта «Здравоохранение». За десять лет реализации проекта – с 2012 по 2021 годы – в Якутии на работу в сельские населённые пункты, посёлки городского типа и малые города с населением до 50 тысяч человек отправились 1015 врачей. Из них 221 специалист выбрал местом работы населённые пункты в арктических улусах.