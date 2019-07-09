Более 140 частных домов будут временно отключены от газа в связи с подготовкой к отопительному сезону

Управление газораспределительных сетей АО «Сахатранснефтегаз» информирует жителей частных домов от Вилюйского тракта до 2-й дамбы Хатын-Юряхского шоссе о том, что 10 июня планируется отключение газоснабжения в связи с подготовкой к отопительному сезону. Жильцам указанных участков необходимо с утра перекрыть газовые краны и известить об этом газовиков.

Отключение производится с 9:00 до 20:00 и коснется СОПК «Золотинка», СОТ «Луч», СОТ «Труд», СОТ «Таврия», СОТ «Чайка», СОТ «Хайа-Анна», СОТ «Тундра» и СОТ «Пламя». Всего будет отключено более 140 частных домов.

Для выполнения повторного пуска газа, потребителям газа в указанных участках необходимо с утра отключить газовое оборудование, а затем сообщить газовикам (или вывесить надпись на калитке).