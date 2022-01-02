Более 12 тысяч якутян прошли тест по истории Великой Отечественной войны

12843 жителя Республики Саха (Якутия) приняли участие в международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны», сообщает региональный организатор мероприятия Молодёжный парламент при Госсобрании (Ил Тумэн) РС (Я).

Акция была приурочена ко Дню Неизвестного Солдата, который в России отмечают с 2014 года в память о советских и российских солдатах, погибших в ходе боевых действий.

По словам председателя Молодёжного парламента Антона Васильева, средний балл участников составил 19,19, а средний возраст — 23 года.

«Эта масштабная акция проводится с 2015 года. На территории республики её проведение координирует Молодёжный парламент при Госсобрании (Ил Тумэн) РС (Я). Члены Молпарламента организовали работу площадок на территории всей республики: всего по Якутии были зарегистрированы 394 площадки для прохождения теста. Каждому важно понимать и проводить самоанализ о том, что они знают об истории Великой Отечественной войны. Прохождение теста проверяет знания участников, и это важно не для проверяющих, а в первую очередь дли них самих. К сожалению, все меньше с нами ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов Тыла, но память об их подвиге мы обязаны сохранить», — подчеркнул Антон Васильев.

Отметим, что цель тестирования – оценка уровня исторической грамотности граждан России, недопущение фальсификации событий военной истории, а также повышение интереса молодёжи к получению исторических знаний. Традиционно было предложено ответить на 30 вопросов, охватывающих различные события Великой Отечественной войны, жизни в тылу и в оккупации, освобождения Европы и другие.