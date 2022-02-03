Более 11 тысяч жителей Якутии получили поддержку благодаря грантовому конкурсу АЭБ

Более 11 тысяч жителей Якутии стали благополучателями по итогам конкурса социальных и благотворительных проектов-2021 Алмазэргиэнбанка, в рамках проектов проведено 256 мероприятий, привлечено 255 волонтеров, посажено 301 растение, создано 4 культурных и общественных объекта.

«Конкурс социальных и благотворительных проектов мы провели во второй раз. Через поддержку некоммерческого сектора мы участвуем в решении социальных и экологических вопросов в районах нашего пристутсвия по республике – это важная составляющая нашей политики устойчивого развития. Рад, что победители конкурса успешно решили значимые для населения задачи по благоустройству и озеленению территорий, профилактике ковида, благодаря реализованным проектам появились новые архитектурные формы, были созданы выпуски мультфильмов, проведены обучающие курсы для детей и взрослых», — сказал председатель Правления АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО Николай Долгунов. Отдельно он выделил корпоративный сектор банка: «Наши сотрудники всегда занимают активную гражданскую позицию, хотят приносить пользу обществу, для нас это очень ценно», — подчеркнул Долгунов.

Грантовый фонд АЭБ традиционно составил один миллион рублей. На конкурсный отбор в 2021 году поступило 50 заявок от некоммерческих организаций и корпоративных волонтёров АЭБ по пяти направлениям: «Детство без границ», «Старшее поколение», «Чистая среда», «Здоровое поколение» и «Финансовая грамотность». Отбор прошли 27 проектов, из которых успешно реализовано 25 проектов в 11 районах присутствия республиканского банка АЭБ.

Оператором конкурса грантов Алмазэргиэнбанка, как и в 2020 году, выступил Единый ресурсный центр поддержки социально-ориентированных НКО и гражданских инициатив республики. Руководитель Центра Ольга Вешникова отметила, что с каждым годом конкурс укрепляет взаимодействие АЭБ и некоммерческого сектора Якутии. «Цель у нас глобальная – улучшение жизни населения республики. Уверена, что конкурс грантов Алмазэргиэнбанка будет развиваться и в нем смогут принять участие организации, которые работают и в других направлениях», — сказала она.

В качестве примеров назовём несколько проектов. В 2021 году одним из победителей конкурса грантов АЭБ стала некоммерческая организация «Мастера Земли Олонхо» (Сунтарский улус) с проектом для детей «Добрых рук мастерство»: в летном лагере ребят обучили искусству резьбы по дереву.

По направлению «Финансовая грамотность» республиканский банк поддержал проект по созданию серии мультфильмов «Финансики» от Якутского городского общественного объединения «Молодежная ассоциация сотрудников библиотек «Молодо-зелено».

Победителем Конкурса грантов благотворительных и социальных проектов АЭБ по направлению «Старшее поколение» стала Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны и труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Таттинского улуса с проектом «Завершение комплекса стелы-памятника на участке Ворошилов» в селе Ытык-Кюель. Открытие стелы состоялось на Ысыахе, посвященном 100-летию Д.А. Петрова.

По направлению «Чистая среда» в прошлом году на средства гранта АЭБ были реализованы следующие проекты:

— «Чистый берег – чистая река» АНО «Сайдыс»: в Парке культуры и отдыха в селе Бердигестяхе создана экозона «Кэрэтиэн Маатта урэх», проведено 6 субботников по очистке прибрежной территории реки Маатта;

— «Народный сквер в селе Октемцы Ханагаласского улуса» — проект волонтера АЭБ, директора Департамента корпоративного бизнеса Фёдора Ноговицына. Посажено 11 саженцев и проведен 1 субботник.

С полным списком победителей можно ознакомиться на официальном сайте АЭБ https://albank.ru/ru/invest/about/social-responsibility/ и на портале Единого ресурсного центра Якутии www.erc-portal.ru