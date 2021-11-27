Более 1000 школьников стали участниками крупной профориентационной мультимедийной выставки

Более 300 профессиями будущего ознакомились на прошлой неделе школьники Якутска в историческом парке «Россия — Моя история».

Масштабная интерактивная выставка организована в рамках федерального проекта ранней профессиональной ориентации школьников «Билет в будущее». Региональным оператором всероссийского проекта второй год выступает Центр опережающей профессиональной подготовки РС(Я).

Ключевая задача выставки — в интерактивной форме познакомить школьников с миром профессий, элементами различных отраслей и профессий, рынком труда, а также показать школьникам многообразие вариантов выбора специальности и помочь понять, в каком направлении им можно развиваться.

Во время проведения выставки школьники посетили интерактивную инсталляцию, посвященную профессиям и профессиональной ориентации по 8 направлениям, в каждом направлении 4 отрасли и более 40 профессий.

Профориентолог Дирекции карьерной навигации Центра опережающей профподготовки РС(Я) Ульяна Эверстова убеждена, что выбор профессии является важнейшим этапом в жизни школьников, и к этому нужно подходить осознанно и желательно как можно раньше знакомить ребят с профессиями.

– Многие из обучающихся еще не знают, какую профессию выбрать, какие из профессий станут востребованными в будущем, и чтобы провести раннее ознакомление, сориентировать их в выборе будущей профессии, и организуется мультимедийная выставка, — говорит Ульяна Михайловна.

В этом году федеральный проект «Билет в будущее» состоит из двух направлений – общедоступного и закрытого. В открытом, общедоступном сегменте, на сайте проекта всем желающим доступны «примерочная профессий», игровые тесты, раздел для родителей, популярные статьи и видеоролики о профессиях и профессионалах. Мультимедийная выставка относится к закрытому сегменту — ее участниками становятся ранее зарегистрированные на платформе школ учащиеся.

Во время второго этапа выставки – практической профессиональной пробы — у ребят была возможность познакомиться с профессиями через увлекательные игры, мастер-классы, устроить тест-драйв по таким профессиям, как графический дизайнер, IT-медик, веб-дизайнер, интернет вещей, сити-фермер, разработчик 3D моделей для компьютерных игр, сварщик оптоволокна, генный инженер и многие другие.

Не менее интересной площадкой для школьников стала мастер-класс по прогрессивному растениеводству сити-фермерство.

«Профпроба по сити-фермерству прошла отлично. Было очень интересно общаться с учащимися. Мы не только рассказали о том, что такое прогрессивное растениеводство, но и увлекли детей практическим заданием.

Было очень приятно видеть заинтересованных, ведь действительно наше направление достаточно разностороннее и многие найдут в прогрессивном растениеводстве себе место», — отметила эксперт профессиональной пробы, сити-фермер Наталья Мир.

По словам педагога-навигатора Саха политехнического лицея Светланы Павловой, в федеральном проекте «Билет в будущее» лицей начал участвовать пять лет назад.

«В самом начале это проводилось в пилотном режиме, тогда участвовали только 14 детей, — рассказывает Светлана Иннокентьевна. — На следующий год в проекте приняли участие уже 54 школьника, а сейчас у нас охвачены все классы — с 6 по 11-й. Вся эта работа проводится с целью формирования у школьников осознанного выбора будущей профессии. По итогам мероприятия обучающихся нашего лицея посетили выставку».

Как отмечают организаторы, в этом году рассмотрены новые подходы к реализации проекта «Билет в будущее». Во-первых, он стартует на новой онлайн-платформе, во-вторых, в этом сезоне в работу привлечены мультимедийные исторические парки «Россия – Моя история» в 23 городах России, в том числе, и в Якутске.

Также в этом году проект охватил пять районов республики: Намский, Мирнинский, Мегино-Кангаласский, Хангаласский и Нерюнгринский. В районах на этой неделе проходят профессиональные пробы для участников проекта, школьники знакомятся и пробуют себя в профессиях программиста, специалиста по туризму, электромонтера, сварщика, помощник машиниста поездов и локомотивов и другие. Профессиональные пробы проводят специалисты и преподаватели колледжей. В следующем году проект обещает охватить больше районов.

Все участники проекта до конца ноября проходят онлайн профориентационную диагностику на платформе проекта, по итогам которого каждый сможет получить рекомендации по выбору будущей профессии. Тест разработаны Центром гуманитарного тестирования МГУ.

В общем количестве мультимедийную профориентационную выставку и профессиональные посетили более 1 тысяча школьников Якутска.