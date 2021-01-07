07.01.2021
17:22
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Общество

Более 1000 домов обошли МЧС-ники

С начала года инспекторы государственного пожарного надзора провели 110 рейдовых мероприятий,  обследовано свыше 1000 объектов жилого назначения и более 3500 граждан проинструктировано мерам пожарной безопасности. 

 Инструктируемым напомнили о неукоснительном соблюдении требований пожарной безопасности в быту и во время отдыха, рассказали о правилах безопасности при использовании пиротехники, при пользовании печным отоплением, обогревательными и электрическими приборами.

Особое внимание граждан было обращено на недопустимости оставления малолетних детей одних без присмотра взрослых.

С местными жителями был подробно разобран алгоритм поэтапных действий в случае возникновения пожара. Кроме того, гражданам были розданы информационные памятки с указанием телефонов экстренных служб.

«В период новогодних и рождественских выходных наблюдается преимущественно холодная погода. В этой связи на территории республики возможно увеличение количества пожаров, причинами которых являются использование гражданами неисправных, самодельных или самостоятельно отремонтированных электроприборов, а также излишняя нагрузка на старую и изношенную электропроводку», — прокомментировал Александр Гайдей, заместитель начальника отдела надзорных и профилактических мероприятий Управления надзорной деятельности и профилактической работы.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РС (Я)
Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по РС (Я)
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