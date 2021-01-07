Более 1000 домов обошли МЧС-ники

С начала года инспекторы государственного пожарного надзора провели 110 рейдовых мероприятий, обследовано свыше 1000 объектов жилого назначения и более 3500 граждан проинструктировано мерам пожарной безопасности.

Инструктируемым напомнили о неукоснительном соблюдении требований пожарной безопасности в быту и во время отдыха, рассказали о правилах безопасности при использовании пиротехники, при пользовании печным отоплением, обогревательными и электрическими приборами.

Особое внимание граждан было обращено на недопустимости оставления малолетних детей одних без присмотра взрослых.

С местными жителями был подробно разобран алгоритм поэтапных действий в случае возникновения пожара. Кроме того, гражданам были розданы информационные памятки с указанием телефонов экстренных служб.