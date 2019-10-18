Более 100 тысяч человек сделали прививку от гриппа

Согласно плану профилактических прививок против гриппа на 2019 год в ГО «город Якутск» запланировано привить от гриппа 160 970 человек (51,2%) за счет средств федерального бюджета. В том числе по медицинским организациям, подведомственным Управлению здравоохранения города Якутска, 148 940 человек, из них 76 037 взрослых (36,1%) и 72 903 детей (84%).

Управление здравоохранения города Якутска информирует, что за отчетный период привито от гриппа 110 086 человек при плане 148 940 человек, что составило 73,9% от плана профилактических прививок против гриппа. В том числе привито детского населения до 18 лет- 51 586 человек при плане 72 903 (70,8 % от плана). Взрослого населения- 58 504 человек при плане 76 037 человек (76,9% от плана).

Вакцина защищает от вирусов гриппа, которые по прогнозам эпидемиологов, будут наиболее распространены в предстоящем сезоне. Ежегодное проведение вакцинации объясняется постоянной изменчивостью вирусов гриппа, их мутацией. Состав вакцин обновляется ежегодно по мере необходимости.

В настоящее время наблюдается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ, по данным мониторинга лабораторных исследований циркулируют вирусы негриппозной этиологии (парагрипп, риновирус, аденовирус). Ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом находится под ежедневным контролем.

Уважаемые горожане, вакцины против гриппа безопасны!

Не упускайте шанс защититься от гриппа!