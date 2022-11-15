Более 100 семьям Хангаласского улуса заготовили лед

Традиционно в начале ноября в сельской местности начинается заготовка льда, который селяне используют в качестве питьевой воды и для хозяйственных нужд. В этот период неравнодушные мужчины объединяются и помогают своим землякам с заготовкой льда. Так, в Хангаласском улусе более 100 семьям заготовили и привезли лед. Об этом рассказал заместитель главы по социальным вопросам Юрий Никифоров. «Эта акция проводится в наших наслегах ежегодно. Инициируют, в основном, главы наслежных администраций, подключаются молодежь села, совет отцов, неравнодушные мужчины. В этом году такая адресная помощь оказана не только одиноким матерям, пожилым и одиноко проживающим, но еще и семьям мобилизованных. Благодарю своих земляков за чуткое отношение к ближнему и неравнодушие!», — сообщил Юрий Никифоров.

Акцию активно подхватывают повсеместно. В итоге льдом обеспечены более 100 семей Хангаласского улуса.