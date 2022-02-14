Более 100 книг обогатят литературный досуг осужденных

Библиотека «Березка» не первый год взаимодействует с учреждениями уголовно-исполнительной системы, расположенными в черте г. Якутска. В распоряжении полутора тысяч ее пользователей находится почти 15 000 единиц книжного фонда, состоящего из печатных, аудиовизуальных и электронных изданий. В ее стенах проводятся различные культурно-просветительские мероприятия.

Стало доброй традицией в День дарения книг, который отмечается 14 февраля, проводить акцию по их безвозмездной передаче из библиотечного фонда «Березки» в книжные фонды исправительных колоний и следственного изолятора.

В этом году для пополнения библиотеки колонии-поселения № 2 представители культурного учреждения подготовили и передали в дар художественную, историческую, научно-популярную и приключенческую литературу, пользующуюся спросом у осужденных. Более 100 экземпляров были отобраны с учетом положительного воздействия на читателей данной категории.

Напомним, что в 2021 году такое же количество литературных произведений и научно-популярных журналов из фонда «Березки» пополнили книжный фонд следственного изолятора.

Сотрудники воспитательной службы учреждения поблагодарили специалистов библиотеки за проведенную акцию и отметили, что подаренные журналы и книги, обретут в колонии-поселении № 2 вторую жизнь и обогатят литературный досуг осужденных.