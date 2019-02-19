Более 100 км трассы «Лена» отремонтируют

В 2019 году подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Лена» планирует привести в нормативное состояние 108 км дороги федерального значения А-360 «Лена» (Невер — Якутск), 43 км из них – капитально отремонтируют.

Основной объём ремонтных работ выполнят на территории Якутии – это пять участков трассы. Ещё четыре объекта приведут в порядок в ходе работ по капитальному ремонту. На трёх участках трассы «Лена» (км 470 – км 480, км 773 – км 783, км 813 – км 825) специалисты применят технологию ресайклинга. Уникальность этого метода состоит в том, что при устройстве основания дорожной одежды используется существующее асфальтобетонное покрытие с добавлением нового материала, что позволяет производить капиталоемкие работы быстро и без потери качества. Что касается Амурской области, то здесь отремонтируют 10-километровый отрезок автодороги «Лена» (км 207 – км 217) в Тындинском районе.

Приведут в нормативное состояние и 28 искусственных сооружений. Это мосты и трубы общей протяженностью в одну тысячу погонных метров.

Для повышения уровня безопасности дорожного движения в двух районах Якутии – Нерюнгринском (км 470– км 480) и Алданском (км 557 – км 568) – на участках трассы Невер — Якутск установят линии электроосвещения.

Справка:

Автомобильная дорога А-360 «Лена» (Невер-Якутск), общая протяженность которой — 1157 км, проходит по территории двух районов Амурской области и четырем улусам Якутии.