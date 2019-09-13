Более 100 человек хотят трудоустроиться в Саханефтегазсбыт

12 сентября АО «Саханефтегазсбыт» принял участие в Ярмарке вакансий предприятий нефтегазового комплекса Якутии.



Работодатель представил 15 вакантных мест в своих филиалах в Нижнеянском, Усть-Янском, Верхнеколымском, Ленском, Нерюнгринском районах и городе Якутске. Компании требуются оператор товарный 4 разряда, мастера товарных операций, электрослесари по ремонту оборудования нефтебаз и АЗС, водители топливозаправщика, бензовозов, мастер товарного участка, электрогазосварщики, слесарь контрольно-измерительных приборов и автоматики, токарь 5 разряда, начальник отдела проектирования и специалист по проектированию.



Всего к специалистам АО «Саханефтегазсбыт» обратилось более 100 человек, из них 55 кандидатур отобрано для дальнейшего рассмотрения.



Ярмарка проводилась в рамках региональной программы «Местные кадры в промышленность» Государственным комитетом по занятости населения совместно с ПАО «Газпром» и Северо-Восточным федеральным университетом им. М.К. Аммосова. Во время мероприятия прошли презентации компаний нефтегазового комплекса республики, а также непосредственное общение с представителями кадровых служб и консультации с желающими трудоустроиться.