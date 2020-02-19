Более 10 тысяч человек написали диктант на якутском языке

15 февраля в рамках Декады ко Дню родного языка и письменности состоялась ежегодная акция «Сахалыы диктант»

Всего в акции приняло участие 10 283 человека, из них 223 участника писали диктант в Национальной библиотеке РС (Я), 25 участников — в Москве на базе Высшего театрального училища имени М.С. Щепкина, 23 участника — в Новосибирске на базе Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ), 150 студентов – на базе Северо-Восточного федерального университета, 135 участников – в библиотеках Центральной библиотечной системы города Якутска. 9 727 участников акции написали диктант по библиотечной сети в 25 улусах Якутии.

Сахалыы диктант проводится с 2014 года. Организаторы, инициаторы и авторы — Институт языков и культуры народов Северо-Востока РФ СВФУ и Национальная библиотека РС (Я) при поддержке Министерства культуры и духовного развития РС (Я).

Кроме того, 20 февраля с 18.00 часов в Национальной библиотеке РС (Я) и 18 улусах республики состоится второй республиканский диктант на языках коренных малочисленных народов Севера – юкагирском, долганском, эвенском, эвенкийском и чукотском.