Боксеры из Якутии стали призерами Кубка России

В Ижевске завершился командный Кубок страны по боксу

Воспитанники якутской школы бокса Дьулус Яковлев и Артур Ложников в составе Сибирского федерального округа, а также Борис Сидоров в составе сборной города Москвы стали призерами командного Кубка России. Команда СФО заняла второе место, Москва – третье. Победителями же командного турнира стали боксеры из Приволжского федерального округа.

В составе сборной команды Дальневосточного федерального округа, которая в итоге заняла девятое место, были представлены и якутские боксеры. Как рассказал «Спорту Якутии» тренер Владимир Павлов, боксеры из Якутии более чем достойно представили честь своего региона – достаточно сказать, что все свои поединки наши спортсмены завершили в свою пользу.

Так, в первой матчевой встрече между командами ДВФО и Москвы (13:17) в весовой категории до 52 кг был представлен 21-летний Николай Матвеев. Якутский боксер по очкам выиграл у чемпиона города Москвы Виктора Кулдошина, но его команда уступила встречу столичным боксерам.

Во второй встрече между ДВФО и Северо-Западным федеральным округом за команду Дальнего Востока были представлены сразу три якутских боксера. В весовой категории до 49 кг Ян Максимов добился победы ввиду неявки соперника, а в категории до 52 кг Николай Григорьев во втором раунде с явным преимуществом выиграл у Константина Суховицкого. Третью победу в копилку сборной ДФО принес еще один якутянин Михаил Скрыбыкин. Он уверенно по очкам победил Игоря Моловичко. Общий счет 8:2 в пользу команды ДВФО.

В составе сборной команды Москвы бронзовую медаль завоевал и вместе с тем звание мастера спорта России по боксу выполнил Борис Сидоров. Воспитанник якутской школы бокса представил честь Первопрестольной в наилегчайшей весовой категории. Боксер из Якутии провел на ринге пять поединков и проиграл лишь в одном из них.

В первом бою против команды ДФО Борис Сидоров в упорном бою одолел опытного мастера спорта из Бурятии Николая Харанхоева. Во встрече с командой Уральского федерального округа наш боксер принес победу Москве, выиграв по очкам у Данила Лысенко. Во встрече сборных команд Москвы и СКФО соперник якутского боксера не вышел на ринг – победа была засчитана автоматом. В полуфинале Сидоров в равном бою уступил чемпиону России-2017 Сояну Артышу, представителю сборной Сибирского федерального округа. И наконец, в поединке за бронзовую медаль Борис Сидоров победил Рашида Гасанова. В итоге москвичи выиграли у сборной Центрального федерального округа со счетом 17:13.

Выиграв медаль Кубка России, выполнил норматив мастера спорта, — сказал корреспонденту «Спорт Якутии» Борис Сидоров. – Раньше на всероссийских турнирах в весе до 49 кг всегда не хватало кворума для присуждения мастера. В этот раз все по правилам и соответствует нормативам. У Москвы в моем весе не было запасного, поэтому я участвовал во всех матчевых встречах команды. В моем активе четыре победы и одно поражение. Старший тренер команды Дмитрий Григорьевич Каракаш остался доволен моим выступлением.

На вопрос, как он оказался в сборной Москвы, Борисов Сидоров ответил:

Я проходил учебно-тренировочные сборы в Москве на базе Центрального спортивного клуба армии. Недели две-три назад в Люберцах выиграл мастерский турнир класса «А». Там и заприметили тренеры. Выдали два комплекта спортивной формы и предложили выступить за Москву на Кубке России. Так я здесь остался и буду тренироваться в ЦСКА. Для меня это вызов. Учебу же продолжаю в Чурапчинском институте физкультуры и спорта, где являюсь магистрантом.

И наконец, в составе сборной команды Сибирского федерального округа серебряные медали Кубка России завоевали еще два воспитанника якутской школы бокса Дьулус Яковлев и Артур Ложников. Оба боксера выступали в весовой категории до 52 кг, где поочередно заменяли друг друга. Артур Ложников провел два поединка и в обоих стал победителем. Дьулус Яковлев также выступил два раза. Команда СФО вышла уверенно в финал, где оспаривала золото с боксерами Приволжского федерального округа. Тренерский штаб весовую категорию до 52 кг доверил Дьулусу Яковлеву. В абсолютно равном бою по итогам трех раундов судьи присудили победу сопернику нашего боксера Дмитрию Спиваку.

В итоге сборная команда Приволжского федерального округа одержала победу и стала обладателем Кубка России по боксу среди мужчин (18:12). Турнир был посвящен 100-летию со дня рождения М.Т. Калашникова.

Александр ПОСЕЛЬСКИЙ

Фото Sportyakutia.ru