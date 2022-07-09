Боксеры сразились за титул чемпиона VIII Спортивных игр народов Якутии

На боксёрском ринге сошлись 13 пар в разных весовых категориях

На VIII Спортивных играх народов Якутии в Борогонцах определили чемпионов в одном из самых захватывающих видов спорта. На боксёрском ринге сошлись 13 пар в разных весовых категориях, сообщает ЯСИА. Финальные соревнования среди боксеров сопровождались громкими победами и проигрышами, не обошлось и без спорных моментов.

Одним из самых ожидаемых боев стала встреча представителя Сунтарского района Валерия-Талбана Егорова, чемпиона прошлых игр и боксёра из Горного улуса Бориса Сидорова. Последний одолел фаворита соревнований со счетом 5:0. К слову, Егоров выступал не в своей весовой категории, это возможно и сказалось на проигрыше.

Вышли на ринг за звание чемпиона браться Хатылыковы Михаил и Родион, но в разных весовых категориях. Оба представляют родной Нюрбинский район. Накануне двоюродный брат боксера устьалданца Айала Степанова стал бронзовым призером. Зрелищный бой в весовой категории 63,5 кг показали фавориты: мастер спорта из Якутска Петр Васильев и двукратный чемпион Дальнего Востока Айтал Дьяконов из Мегино-Кангаласского района.

Представляем имена чемпионов и призеров VIII Спортивных игр народов Якутии.

48 кг:

1 Рустам Туприн (Мирнинский) 2 Рустам Дьяконов (Намский) 3 Эдуард Попов (Нюрбинский), Никита Ушницкий (Усть-Алданский)

51 кг: 1 Борис Сидоров (Горный) 2 Валерий-Талбан Егоров (Сунтарский) 3 Мухаммадаюб Исмаилов (Мирнинский), Ярослав Алексеев (СВФУ)

54 кг: 1 Михаил Хатылыков (Нюрбинский) 2 Айал Степанов (Усть-Алданский) 3 Андрей Софронеев (Горный), Кирилл Хлебников (Олекминский)

57 кг: 1 Михаил Парников (Намский) 2 Родион Хатылыков (Нюрбинский) 3 Ян Алексеев (Нюрбинский), Антон Копырин (Усть-Алданский)

60 кг: 1 Николай Пшенников (Хангаласский) 2 Егор Васильев (Нюрбинский) 3 Виталий Стручков (Усть-Алданский), Григорий Павлов (Сунтарский)

63,5 кг: 1 Айтал Дьяконов (Мегино-Кангаласский) 2 Петр Васильев (Якутск) 3 Иван Осипов (Вилюйский), Илан Ефремов (Якутск)

67 кг: 1 Александр Литовченко (Нерюнгринский) 2 Егор Семенов (Верхневилюйский) 3 Саид Максимов (Нюрбинский), Арчын Пустоляков (СВФУ)

71 кг: 1 Борис Исаев (Мирнинский) 2 Прокопий Яковлев (Сунтарский) 3 Никита Малгин (СВФУ)

75 кг: 1 Роман Обутов (Таттинский) 2 Эльмар Омаров (Якутск) 3 Александр Попов (Сунтарский), Айаан Ксенофонтов (СВФУ)

80 кг: 1 Иван Ерыгин (Мирнинский) 2 Шамиль Наурузов (Мегино-Кангаласский) 3 Игорь Никифоров (Оленекский), Егор Соловьев (Анабарский)

86 кг: 1 Петр Егоров (Мегино-Кангаласский) 2 Борис Саввинов (Намский) 3 Владимир Федоров (Сунтарский), Аафанасий Матвеев (Вилюйский)

92 кг: 1 Сергей Укоев (Намский) 2 Сергей Исаев (Нерюнгринский) 3 Илья Попов (СВФУ), Кирилл Горохов (АГАТУ)

+92 кг: 1 Петр Константинов (Усть-Алданский) 2 Алексей Шахов (Алданский) 3 Владимир Иванов (Горный), Романов Альберт (Чурапча)