18.07.2022
19:41
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Спорт
Боксеры сборной Якутии отправились на сборы перед VII МСИ Дети Азии
Сегодня шесть членов сборной команды Республики Саха (Якутия) по боксу вместе с тренерами Василием Лисица и Ильей Ивановым вылетели во Владивосток. Команда проведет учебно-тренировочные сборы перед ответственным стартом, сообщает «Спорт Якутии».
Нашу республику на международных спортивных играх представят: Айсен Павлов (50 кг), Вадим Дербин (54 кг), Руслан Никитин (57 кг), Владимир Митин (60 кг), Амир Одинаев (63 кг) и Андрей Портнягин (66 кг).
Команду проводил в аэропорту член Федерации бокса РС(Я), народный депутат Ил Түмэн Валентин Семерков, который оказал не только моральную, но и материальную поддержку ребятам👍.
Фото: https://t.me/sport_yakutia
Источник: https://t.me/sport_yakutia
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