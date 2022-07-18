Боксеры сборной Якутии отправились на сборы перед VII МСИ Дети Азии

Сегодня шесть членов сборной команды Республики Саха (Якутия) по боксу вместе с тренерами Василием Лисица и Ильей Ивановым вылетели во Владивосток. Команда проведет учебно-тренировочные сборы перед ответственным стартом, сообщает «Спорт Якутии».

Нашу республику на международных спортивных играх представят: Айсен Павлов (50 кг), Вадим Дербин (54 кг), Руслан Никитин (57 кг), Владимир Митин (60 кг), Амир Одинаев (63 кг) и Андрей Портнягин (66 кг).

Команду проводил в аэропорту член Федерации бокса РС(Я), народный депутат Ил Түмэн Валентин Семерков, который оказал не только моральную, но и материальную поддержку ребятам👍.