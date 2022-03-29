Боксеры разыграли путевки на Спортивные игры в Борогонцы

Пять дней продолжался в селе Намцы чемпионат Республики Саха по боксу памяти заслуженного тренера РСФСР и Якутской АССР Арсена Петрова. Турнир завершился 27 марта зрелищными финальными поединками и торжественной церемонией награждения.

Приводим результаты финальных боев (победители названы первыми):



48 кг. Талбан Егоров (Сунтарский улус) – Мухаммадайюб Исмаилов (Мирнинский район) – 5:0.

51 кг. Борис Сидоров (Горный) – Евгений Мартынов (Мегино-Кангаласский) – неявка (снятие врачом).

54 кг. Артур Ложников (Ленский) – Михаил Хатылыков (Нюрбинский) – 5:0.

57 кг. Михаил Парников (Намский) – Мичил Михайлов (Мегино-Кангаласский) – 5:0.

60 кг. Игнат Сивцев (Хангаласский) – Егор Васильев (Нюрбинский) – 4:1.

63,5 кг. Айтал Дьяконов (Мегино-Кангаласский) – Айан Филиппов (Хангаласский) – ввиду отказа во 2 раунде.

67 кг. Арчын Пустоляков (СВФУ) – Егор Семенов (Верхневилюйский) – неявка (снятие врачом).

71 кг. Борис Исаев (Мирный) – Никита Малгин (СВФУ) – 5:0.

75 кг. Эльмар Омаров (Якутск) – Айаан Ксенофонтов (СВФУ) – 3:2.

80 кг. Игорь Никифоров (Оленекский) – Петр Степанов (Горный) – неявка (снятие врачом).

86 кг. Петр Егоров (Мегино-Кангаласский) – Борис Саввинов (Намский) – отказ во 2 раунде.

92 кг. Илья Попов (СВФУ) – Кирилл Горохов (АГАТУ) – 5:0.

Свыше 92 кг. Вадим Лихман (Нерюнгринский) – Петр Константинов (Усть-Алданский) – 4:1.

Как сообщали ранее, в соревнованиях приняли участие рекордное количество участников – 186 спортсменов, 26 команд. В каждой весовой категории разыграно по 8 путевок на финальные состязания VIII Спортивных игр народов РС(Я), которые пройдут в июле в Борогонцах. Наибольшее представительство на Игры получили: Намский и Нюрбинский улусы – по 9, СВФУ – 8, Вилюйский, Мегино-Кангаласский, Сунтарский, Усть-Алданский улусы и г. Якутск – по 7, Нерюнгринский район – 6, Горный улус и Мирнинский улус – по 5.

Лучшим боксером чемпионата назван мастер спорта из Мегино-Кангаласского улуса Айтал ДЬЯКОНОВ. Ему вручен соответствующий приз. Специального приза «За лучшую технику» удостоился член молодежной сборной России Талбан ЕГОРОВ (Сунтарский улус). Номинация «За волю к победе» присуждена Михаилу ПАРНИКОВУ из Намского улуса. Лучшим судьей признан Руслан БЕСТИНОВ (СВФУ).

Главный судья соревнований, судья международной категории Семен РУМЯНЦЕВ отметил хорошую организацию чемпионата и гостеприимство хозяев.