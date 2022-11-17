Боксер Петр Васильев проведет очередной профбой

Пожелаем удачи в бою!

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25 ноября в Москве состоится вечер профессионального бокса «VIP boxing party 2». Турнир пройдет на площадке «Мир» на Цветном бульваре.

В главном поединке Вечера ожидается бой в полутяжелом весе между непобежденным боксером Василием Войцеховским и Давидом Гладуном. Также в программе турнира ряд интересных и захватывающих поединков с участием сильнейших боксеров из России, Танзании, Таджикистана и Ганы.

В карде турнира анонсирован поединок с участием якутского боксера Петра Васильева (6-0-0). Соперником нашего спортсмена должен был стать темнокожий боксер Майкл Доду, представитель одной из африканских стран. Фотография боксеров была даже представлена на афише «VIP boxing party 2». Однако, противником Петра Васильева скорее всего будет другой боксер, возможно из Армении, сообщил «Спорт Якутии» отец и одновременно тренер нашего бойца Василий Васильев.

Петр Васильев в данное время проходит тренировочный лагерь в Москве на базе спортивного клуба «Bupas Gym» у известного тренера Андрея Ивичука.

Напомним, крайний поединок якутянин провел 16 сентября, где одержал победу нокаутом во втором раунде над Павлом Маликовым.