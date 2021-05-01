Боксер из Якутии стал бронзовым медалистом молодежного чемпионата России

Боксер из Якутии завоевал бронзовые медали чемпионата России по боксу среди молодежи 19-22 лет в подмосковном Серпухове.

В субботу, 1 мая, боксер из Якутии Валерий-Талбан ЕГОРОВ (до 49 кг) уступил в полуфинале чемпионата сопернику из Дагестана Аминтазе БЕКИШЕВУ. Таким образом, Егоров стал обладателем бронзовых наград и призовых в размере 125 тысяч рублей.

Напомним, что в турнире, который в эти дни проходит в подмосковном Серпухове, участвуют более 200 сильнейших боксёров из 53 регионов страны. Призовой фонд чемпионата России среди молодёжи составляет 17,5 млн рублей. Бронзовые призёры получат по 125 тысяч рублей, серебряные – по 250 тысяч рублей, а победители станут обладателями 350 тысяч рублей и нового автомобиля.

Чемпионат России проходит во дворце спорта «Надежда» с учетом противопандемийных ограничительных мер. Финальные поединки состоятся в воскресенье, 2 мая. Для поклонников бокса будет организована фан-зона, где выступят популярные российские музыканты и блогеры. Также финал посетят известные боксёры-профессионалы и олимпийские чемпионы.