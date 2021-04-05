«Боксер» из ресто-бара получил срок

Собранные следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) доказательства явились достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 31-летнего жителя города Якутска. Мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч.4 ст. 111 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что ночью 11 января 2020 года в ресто-баре «Крыша», расположенном на улице Кальвица города Якутска, подсудимый отдыхал в компании друзей. В это же время около стойки бара заведения находился 37-летний мужчина.

В какой-то момент между подсудимым и посетителем ресто-бара на незначительной почве возник конфликт. Из личных неприязненных отношений, сознавая свое абсолютное физическое превосходство над потерпевшим ввиду физических возможностей и заведомо сильного алкогольного опьянения последнего, а также желая продемонстрировать данное превосходство присутствующим рядом посетителям бара, подсудимый резко нанес один целенаправленный удар кулаком правой руки в голову мужчины.

Потерпевший в этот момент сидел на стуле и каких-либо оборонительных действий не предпринял из-за неожиданности происходящего. Как установили следователи, подсудимый продолжил свои преступные действия, выражая исключительную агрессивность и безжалостность. Видя, что потерпевший не может оказать какого-либо сопротивления после полученного удара, он нанес серию ударов кулаком правой руки в голову мужчины до тех пор, пока тот не упал со стула.

Потерпевший был доставлен в медицинское учреждение и на следующие сутки скончался от полученных тяжелых травм головы.

В ходе следствия мужчина не согласился с мотивом совершенного преступления, сообщив следователю, что инициатором конфликта стал потерпевший. Несмотря на это, следствие представило достаточное количество доказательств, и подсудимый признал вину в совершенном преступлении. Приговором суда он признан виновным и приговорен к наказанию в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.