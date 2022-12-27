Якутия
Бойцы из Якутии получают новогодние подарки
Республика передала порядка 15 тонн новогодних подарков для наших
военнослужащих. В состав подарков входят продукты якутского производства –
чаи, варенье, мед, консервы и сладости.
Об этом в своем telegram-канале сообщил глава Якутии Айсен Николаев.
«Получил видео от наших ребят, которые уже получили посылки. Они передают
искренние слова благодарности всем якутянам за поддержку и внимание», –
отметил глава региона.
Представитель Донецкого опорного пункта республики сообщил, что бойцы
опорных пунктов в городах Кировское, Ростов-на-Дону в эти дни совершают
марши на передовую, наращивают темпы доставки грузов.
«Мы передаем новогодние подарки, адресные посылки и дополнительную
экипировку бойцам. Задача поставленная республикой решается по графику. До
Нового года каждый боец получит тепло родной земли, мы приложим все свои
силы для этого», – заявил представитель опорного пункта в г. Донецк.
Напомним, Якутия в кратчайшие сроки развернула вблизи линии соприкосновения
в зоне СВО и Восточном военном округе территориальные опорные пункты,
которые занимаются материально-техническим снабжением подразделений, где
служат военнослужащие из республики. Из Якутии военным переброшены сотни
тонн грузов, десятки единиц транспортных средств.
+7 (999) 174-67-82
Добавить комментарий