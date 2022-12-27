Бойцы из Якутии получают новогодние подарки

Республика передала порядка 15 тонн новогодних подарков для наших

военнослужащих. В состав подарков входят продукты якутского производства –

чаи, варенье, мед, консервы и сладости.

Об этом в своем telegram-канале сообщил глава Якутии Айсен Николаев.

«Получил видео от наших ребят, которые уже получили посылки. Они передают

искренние слова благодарности всем якутянам за поддержку и внимание», –

отметил глава региона.

Представитель Донецкого опорного пункта республики сообщил, что бойцы

опорных пунктов в городах Кировское, Ростов-на-Дону в эти дни совершают

марши на передовую, наращивают темпы доставки грузов.

«Мы передаем новогодние подарки, адресные посылки и дополнительную

экипировку бойцам. Задача поставленная республикой решается по графику. До

Нового года каждый боец получит тепло родной земли, мы приложим все свои

силы для этого», – заявил представитель опорного пункта в г. Донецк.

Напомним, Якутия в кратчайшие сроки развернула вблизи линии соприкосновения

в зоне СВО и Восточном военном округе территориальные опорные пункты,

которые занимаются материально-техническим снабжением подразделений, где

служат военнослужащие из республики. Из Якутии военным переброшены сотни

тонн грузов, десятки единиц транспортных средств.