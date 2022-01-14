Бойцы вспоминают минувшие дни: Собачий вопрос в советской Якутии

Поводом для проведения «круглого стола», который не так давно инициировала Общественная палата Республики Саха (Якутия) с участием депутатов Государственного Собрания (Ил Тумэн), членов Правительства республики, руководителей Якутской городской Думы, администрации Якутска, ветеринарной службы региона, ученых и общественников стал вопиющий случай, потрясший всех якутян — трагическая гибель жительницы Якутска, оказавшейся жертвой бродячих собак.

Стоит заметить, что это далеко не единственное подобное ЧП, всколыхнувшее общество. Достаточно вспомнить, что незадолго до этого скончалась еще одна жительница Якутска, также получившая серьезные травмы при нападении бродячих псов, да так и не оправившаяся от этого.

В целом ситуацию можно назвать достаточно серьезной. По данным Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия) отмечается резкое увеличение травм, полученных от укусов бродячих собак. Только в 2021 году за медицинской помощью в связи с этим обратились 1579 якутян, в том числе 728 детей. При этом наибольшее число обращений приходится на Якутск. Здесь за 11 месяцев 2021 года помощь медиков потребовалась 903 жителям столицы, из которых 412 — дети до 17 лет. Впрочем не менее серьезна ситуация и в улусах. Так, к примеру, в Ленском районе в 2021 году пострадали 55 человека (из них 22 ребенка), в Мегино-Кангаласском – 10, в Таттинском – 15.

Эти цифры говорят о том, что в регионе создается или уже сложилась крайне неблагоприятная ситуация, влияющая на здоровье и жизнь ее жителей.

Между тем, опыт преодоления похожих проблем у республики есть, и он не мал. Заявляю об этом с полной ответственностью, как человек, который четверть века работал Главным государственным санитарным врачом Якутской АССР.

Достаточно вспомнить только 1974 год, когда в Алдане, впервые в Якутии, была зафиксирована крупная вспышка такой особо опасной инфекции как бешенство. От укусов больных собак тогда пострадали сотни жителей района, а четверых спасти не удалось. Для локализации и ликвидации очага инфекции была срочно создана правительственная комиссия. На помощь к нам прибыли специалисты Иркутского и Омского научно-исследовательских институтов.

Также в Якутск срочно прилетели начальник главного санитарно-эпидемиологического Управления Министерства здравоохранения РСФСР Н.С. Титков и один из крупнейших рабиологов мира, профессор М.А. Селимов.

Спустя некоторое время вспышка бешенства в Алданском районе была ликвидирована, тем не менее, работа по предупреждению его распространения в республике продолжилась.

Особенно кропотливой она оказалась в Якутске.

И с этим связана еще одна памятная история, которая, на мой взгляд, весьма показательна.

Несмотря на всю остроту проблемы, борьба с бродячими собаками в Якутске, носила весьма хаотичный характер. Между тем ситуация была столь серьезна, что по настоянию заместителя председателя Совета Министров Якутской АССР М.П. Габышева вопрос был внесен в повестку совещания областного комитета КПСС, которым руководил первый секретарь Г.И. Чиряев. Участие в нем приняли первый заместитель председателя Совета Министров ЯАССР С.Н. Платонов, заместитель председателя М.П. Габышев, первый секретарь Якутского горкома КПСС Н.И. Соломов и др.

Мы обсуждали, как не допустить в Якутске распространения бешенства, какие меры предпринять. И вдруг в ходе дискуссии возник спор по поводу количества уничтоженных в Якутске бродячих собак. Неизвестно, сколь долго бы он тянулся, если бы не Г.И. Чиряев, который нашел гениальный по своей простоте ход. В достоверности информации он предложил участникам убедиться лично. А для этого выехать на городскую свалку. Так и сделали. Причем в этой стихийной экскурсии на свалку секретарь обкома партии участвовал сам. Там и обнаружили, мягко говоря, некоторую недостоверность приведенных данных, после чего Г.И. Чиряев тут же назначил на следующий день бюро обкома партии.

На заседании бюро, которое состоялось без проволочек, было принято решение об ужесточении Советом Министров ЯАССР мер по предупреждению распространения бешенства в республике. А председателю исполкома Якутского городского совета И.П. Толмачеву объявили строгий выговор.

Затем вопрос о неотложных мерах борьбы с бешенством в республике был рассмотрен и на заседании Президиума Совета Министров Якутской АССР под руководством его председателя И.И. Петрова, где была заслушана моя информация, как главного санитарного врача ЯАССР, и принято соответствующее постановление. Благодаря планомерной работе многие вопросы, связанные с предупреждением бешенства в Якутии, медленно, но верно решалась.

…Эти примеры говорят о том, что попустительство в таких вопросах недопустимо. Сегодня назрела острая необходимость провести весь комплекс мер, направленных на профилактику особо опасных природно-очаговых заболеваний в республике, и это необходимо делать, как можно быстрее. Здоровье и жизнь якутян должны быть под защитой.

Иван Егоров,

председатель Общественного совета Минздрава РС (Я),

доктор медицинских наук, профессор.