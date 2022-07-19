19.07.2022
21:23
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Общество

Бойцы студотряда работают в Суордаахе Верхоянского улуса

Бойцами студенческого отряда Якутского регионального отделения МООО «Российские студенческие отряды» были проведены работы по водоотведению затопленных территорий в с. Томтор МО «Дулгалахский наслег» Верхоянского улуса. Бойцы работают второй день, ранее поставили окна и двери в школах.

Напомним, 15 июля по поручению Главы Якутии Айсена Николаева министерство по делам молодежи и социальных коммуникаций Якутии направили 20 бойцов Якутского регионального отделения МООО «Российские студенческие отряды» и СВФУ им. М.К. Аммосова в Верхоянский район. Бойцы поехали для восстановительных работ объектов жилищного фонда и объектов социального содержания в с. Суордах МО «Суордахский наслег» и в с. Томтор МО «Дулгалахский наслег» по ликвидации последствий паводка.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

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