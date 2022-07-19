Бойцы студотряда работают в Суордаахе Верхоянского улуса

Бойцами студенческого отряда Якутского регионального отделения МООО «Российские студенческие отряды» были проведены работы по водоотведению затопленных территорий в с. Томтор МО «Дулгалахский наслег» Верхоянского улуса. Бойцы работают второй день, ранее поставили окна и двери в школах.

Напомним, 15 июля по поручению Главы Якутии Айсена Николаева министерство по делам молодежи и социальных коммуникаций Якутии направили 20 бойцов Якутского регионального отделения МООО «Российские студенческие отряды» и СВФУ им. М.К. Аммосова в Верхоянский район. Бойцы поехали для восстановительных работ объектов жилищного фонда и объектов социального содержания в с. Суордах МО «Суордахский наслег» и в с. Томтор МО «Дулгалахский наслег» по ликвидации последствий паводка.