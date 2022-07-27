Бойцы спецотряда продолжают восстановительные работы в Верхоянье

Активисты ППОС СВФУ и Якутского регионального отделения Молодой Гвардии Единой России продолжают восстановительные работы по объектам жилищного фонда и объектам социального содержания от последствий паводка в Верхоянском улусе.

Бойцы спецотряда каждодневно принимают заявки от администрации Верхоянского района для оказания помощи многодетным семьям, пожилым людям, людям с осложнениями здоровья и маломобильному населению района. На новый день ребята распределяются по командам для выполнения поставленных задач.

Для бойцов проводятся профилактические дни для недопустимости осложнений здоровья.

«На сегодняшний день мы выполнили около двадцати заявок. В основном, восстановительные процессы проводятся для домов, которые пострадали из-за сильного паводка. Задачами являются демонтаж пола, перекидывание сырой земли, ремонт заборов, подготовка дров на зиму и уборка территории» – поделился активист спецотряда МГЕР и ППОС СВФУ Макеев Сергей.