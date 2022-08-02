Бойцы невидимого фронта всегда на посту

Любое крупное спортивное мероприятие объединяет людей разных профессий.

При этом есть очень много людей, которых многие участники даже и не видят. Как правило это те, люди которые работают в подготовке объектов, городской инфраструктуры, включая дороги и внешний облик, энергетической безопасности итд.



А в период проведения мероприятия, встречи, функционирование и уборку объектов, безопасность, энергетическую стабильность, чистоту в объектах, питание, перевозку, культурную программу обеспечивают еще больше людей.

В проведении VII Международных спортивных Игр «Дети Азии» задействованы 4940 обеспечивающего персонала, также 909 волонтеров.

Ещё больше нам повезло, что проживание спортсменов организовано на территории ВДЦ «Океан», где работают порядка 2000 человек.

Всем огромное спасибо! ✊✊✊