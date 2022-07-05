«Бойцы невидимого фронта» МИИ-2022



Как правило, каждое масштабное мероприятие не обходится без помощи волонтеров. На вторых Международных интеллектуальных играх они тоже есть. Это студенты Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова, а также волонтеры из других регионов страны.

По словам организаторов, студенты вуза – незаменимые помощники участников МИИ. Они сопровождают ребят с первого дня Игр до их завершения. Фронт работы — досуговые мероприятия, координация передвижений, поддержка в решении обыденных вопросов и т.д. И, конечно, немаловажную роль они играют в том, чтобы каждый из участников пребывал в дружеской атмосфере, чувствовал себя комфортно в незнакомой среде.

К волонтерам присоединилась выпускница университетской гимназии МГУ Мария Дмитриева, у которой в рамках федерального проекта «Волонтер» задачи по освещению мероприятия. «Решила получить новый для себя опыт. Захотела изучить кухню изнутри, как это все работает. Во время международной исследовательской школе я работаю как журналист МИШ, веду социальные сети школы, публикую различные видео в Telegram, пишу разные посты на сайт исследовательской школы. Первые дни у меня была чуть-чуть непривычная загрузка – прошло много мероприятий, очень много, о чем нужно писать. Нужно везде снять, успеть смонтировать и написать, но здесь дружный коллектив, который всегда рад помочь, организаторы очень открытые, готовы посоветовать, направить. Сейчас я чувствую себя вполне комфортно, и мне легко работается», — поделилась она впечатлениями.



Из Мегино-Кангаласского улуса помогать в организации МИИ-2022 приехала Александра Ефимова. Она студентка 2 курса зарубежной филологии и регионоведения СВФУ:



«Я волонтер-вожатый. Моя группа ведет исследования по направлению «Насекомые – наши друзья». Ежедневно мф провожаем их на занятия, ездим с ними на экскурсии, полевые работы. Не совру, что здесь просто, нужно уметь быстро находиться общий язык с разными детьми, но мне нравится».

В этом году 14-ая Международная исследовательская школа стала одним из ключевых событий II Международных интеллектуальных игр «Yakutia International Science Games-2022», и проходит в смешанном формате. Счастливчиками, которым повезло попасть на очную школу (на базе Малой академии наук Якутии), стали учащиеся из России (Якутии, г. Москвы, Московской области, Краснодарского края, Бурятии), а также команда из Турции. Темы исследовательских проектов охватывают самые разные области – от органической химии до велотуризма.