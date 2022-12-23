Бойцы к Новому году получат сладости

Якутяне отправляют бойцам сладости к Новому году.

В последнее время в штаб движения «Якутия с тобой!» якутяне приносят для отправки солдатам все больше сладостей и детские новогодние открытки.

Об этом сегодня, 22 декабря, сообщил на своем брифинге руководитель Общественного движения «Якутия с тобой! в рамках всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ Айыл Дьулурха.

«Это говорит о том, что якутяне хотят поддержать бойцов, дать им частичку домашнего праздничного тепла в зоне СВО. Это будет очень приятно нашим солдатам. Поддержать наших бойцов особенно важно сегодня, перед праздниками», – сказал лидер волонтеров.

Айыл Дьулур5а отметил, что вместе с тем продолжают оставаться востребованными различные антивирусные лекарства, а также антибиотики и обезболивающие.

«Мы предлагаем нашим активистам оплатить в аптеке медикаменты и передать в штаб «Якутия с тобой!» кассовые чеки, и наши волонтеры доставят вашу покупку к нам для отправки в войска», – обратился к гражданским активистам Айыл Дьулурха.

Он отметил, что у добровольческого штаба сложились «прекрасные рабочие отношения» с авиакомпанией Якутия, аэропортом имени П.А. Ойунского и компанией «Внуково-Карго», которая осуществляет обработку грузов штаба «Якутия с тобой!» со скидкой в 90 %.

Напомним, родственники военнослужащих, выполняющих задачи в ходе проведения специальной военной операции, могут направлять им свои письма, а также посылки через ближайшее отделение «Почты России» по адресу: «103400, город Москва-400, номер воинской части».

Адреса воинских частей можно узнать от самих военнослужащих или в военных комиссариатах по месту призыва.

Пункт сбора гуманитарной помощи Общественного движения «Якутия с тобой!» продолжает свою работу и находится по адресу г. Якутск, ул. Орджоникидзе, 10, вход с торца, с 10:00 до 19:00 без выходных.



