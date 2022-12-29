29.12.2022
09:21
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Якутия
Бойцы из Якутии высоко ценятся не только среди сослуживцев, но и у командного состава!
Специальный репортаж: бойцы из Якутии рассказали, как идёт служба в зоне СВО.
Эксклюзивные интервью и кадры из зоны СВО в видео ЯСИА
Бойцы из Якутии, которые проходят службу в зоне проведения специальной военной операции, выполняют различные боевые и бытовые задачи. Корреспонденты ЯСИА побывали в местах прохождения службы и увидели, почему выходцы из республики высоко ценятся не только среди сослуживцев, но и у командного состава. Эксклюзивные кадры о том, как проходят службу и налаживают быт ребята, в специальном репортаже ЯСИА.
Фото: Военкоры Якутии
Источник: ЯСИА
Один комментарий на «Бойцы из Якутии высоко ценятся не только среди сослуживцев, но и у командного состава!»
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