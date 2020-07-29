Бойцы «Авиалесоохраны» поведали о своих опасных буднях

Мы поймали доблестных бойцов ГБУ РС(Я) «Авиалесоохрана» во время их перерыва между передислокацией и расспросили о том, как идет тушение лесных пожаров на местах.

Андрей Евдокимов, парашютист-пожарный Якутского авиаотделения ГБУ РС(Я) «Авиалесоохрана»:

— Пожароопасный сезон — самый ответственный период для нас, пожарных. За короткое якутское лето мы должны выложиться на все сто процентов, включать всю нашу смекалку, смелость и оперативность. От наших действий и сплоченности зависит многое.

За этот сезон успел поработать в Намском, Кобяйском, Усть-Майском, Усть-Алданском, Таттинском районах. Сколько пожаров ликвидировали особо не считал, примерно 15. Что самое сложное в тушении? Очень сильно мешают сильные ветра, из-за этого низовой пожар может перерасти в верховой и быстро распространяться. В этих случаях, обильные осадки в виде дождей хорошо помогают в локализации, но после этого всё равно необходимо полностью ликвидировать. Через каждые десять дней мы едем на новый пожар, обычно дают один день для передышки, но если пожаров много, то мы сами часто отказываемся от перерыва. Сильно не устаю, через пару дней перерыва и снова в строю. Люблю свою работу: нравится прыгать с парашютом, открывать для себя новые места. Именно любовь к родной природе мотивирует нас ее защищать.

Павел Аржаков, инструктор парашютно-десантной пожарной службы Якутской авиабазы ГБУ РС(Я) «Авиалесоохрана»:

— Я уже шестой год, как мало участвую в процессе тушения лесных пожаров, так как совмещаю и бумажную работу. Каждый сезон и каждый пожар всегда своеобразен. Потому что где-то могут быть естественные опорные полосы, либо зависит от почвы для прокладки искусственной минполосы, от рельефа местности и т. д. Ясно одно: наша работа не из легких. Ведь не можешь сказать, что копать вручную минерализованную полосу легче, чем подниматься на гору с 20-ти литровым водяным ранцевым огнетушителем. В борьбе с лесными пожарами ничто не обходится легко.

Перерывы между передислокациями обязательно бывают. График работы зависит от степени пожара и сложившейся ситуации. Если бы работали четко по графику, тогда с начала пожароопасного сезона не потушили бы ни одного пожара. Эта профессия настоящего патриота. Как говорится, глаза боятся, а руки делают. Так что ребята, конечно, устают, но в основном морально. Ну, а что еще делать? Работа у нас такая. Если бы мне не нравилась работа, то я давно бы уволился. Авиалесоохрана — это навсегда.

Егор Николаев, парашютист-пожарный Якутского авиаотделения ГБУ РС(Я) «Авиалесоохрана»:

— За этот сезон был во многих пожарах, почти во всех центральных районах и вилюйской группе улусов. Тушить пожары бывает вдвойне сложно, когда очень жарко и ветрено. Но, мы обучены работе в экстремальных условиях, не зря зимне-весенний период проходим усиленные тренировки. Никто не жалуется, мы сами выбрали эту профессию. Здесь я узнал, что такое взаимовыручка, мужская солидарность и дружба. Мы одна команда и это действительно здорово. Хотелось бы пожелать всем жителям республики, беречь и охранять свою природу. Проводить беседы и инструктажи — это обязанность не только лесников, но и всех осознанных граждан, которые неравнодушны к благополучию окружающей среды. Мой главный совет — всегда тушите костер после себя!