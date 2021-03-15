15.03.2021
10:45
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Экология

Бойцы Авиалесоохраны готовятся к пожароопасному сезону

В эти дни активно проводятся тренировки сотрудников парашютно-пожарной службы ГБУ РС(Я) «Авиалесоохрана» Минэкологии Якутии на парашютах Лесник-3, ПТЛ-72 и на самолете АН-2. Практическую подготовку проходят парашютисты-пожарные Верхневилюйского, Ленского, Бердигестяхского, Таттинского и Покровского авиаотделений.

Как сообщил руководитель ведомства Владимир Леонов, на этой неделе планируется провести  подготовку воздушной тренировки 70 работников парашютно-десантной пожарной службы заречных и южных районов республики.

«Аналогичную подготовку также прошли и подтвердили свою квалификацию 5 летчиков-наблюдателей Сунтарского, Вилюйского, Верхневилюйского, Покровского и Якутского авиаотделений», — сообщил Владимир Леонов.

Фото: Пресс-служба Минэкологии РС(Я)
Источник: Пресс-служба Минэкологии РС(Я)
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