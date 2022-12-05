Бойцам из Якутии передали автомобиль УАЗ

Бойцам из Якутии, находящимся в зоне СВО, передали автомобиль УАЗ и дополнительные технические средства.

Допоснащение и автомобиль доставили представители Донецкого опорного пункта республики.

«Огромное спасибо Северо-Восточному фонду поддержки Донбасса и жителям Республики Саха (Якутия) за предоставленную автомашину и другую помощь. Мы надеемся на вашу поддержку», – поблагодарил якутян от имени подразделения боец с позывным «Плаха».

Также в эти минувшие выходные дни представители опорного пункта доставили военнослужащим из Якутии на один из участков линии соприкосновения адресные посылки от родственников.

Напомним, пункт сбора помощи и посылок мобилизованным «Якутия с тобой!» находится по адресу: г. Якутск, ул. Орджоникидзе, 10, вход с торца, работаем с 10:00 до 19:00 без выходных.