05.12.2022
17:28
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Общество

Бойцам из Якутии передали автомобиль УАЗ

Бойцам из Якутии, находящимся в зоне СВО, передали автомобиль УАЗ и дополнительные технические средства.

Допоснащение и автомобиль доставили представители Донецкого опорного пункта республики.

«Огромное спасибо Северо-Восточному фонду поддержки Донбасса и жителям Республики Саха (Якутия) за предоставленную автомашину и другую помощь. Мы надеемся на вашу поддержку», – поблагодарил якутян от имени подразделения боец с позывным «Плаха».

Также в эти минувшие выходные дни представители опорного пункта доставили военнослужащим из Якутии на один из участков  линии  соприкосновения  адресные посылки от родственников.

Напомним, пункт сбора помощи и посылок мобилизованным «Якутия с тобой!» находится по адресу: г. Якутск, ул. Орджоникидзе, 10, вход с торца, работаем с 10:00 до 19:00 без выходных.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

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