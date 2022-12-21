Бойцам из Якутии на линию соприкосновения доставят новогодние подарки

В преддверии Нового года нашим землякам — военнослужащим будут доставлены подарки из родной республики. В состав подарков вошли продукты якутского производства — чаи, варенье, мед, тушенки из местной жеребятины и говядины, сыры и сладости — сообщил глава Якутии Айсен Николаев в своем тгк .t.me/aisen_nikolaev

Первая партия подарков уже доехала до наших ребят в Бурятию. А порядка 14 тонн груза со дня на день прибудут в Донецкий опорный пункт, откуда и будут отправлены по местам службы наших ребят. Уверен, что подарки поднимут дух и боевой настрой наших защитников!

В преддверии новогодних праздников бойцам из Якутии на линию

соприкосновения в зоне СВО вместе со всем необходимым дополнительным

снаряжением будут доставлены новогодние подарки.



«Такую задачу перед Донецким территориальным опорным пунктом поставил глава

Якутии и оперативный штаб республики. Сегодня мы готовимся доставить бойцам

в несколько рейсов новогодние подарки, поздравительные открытки от главы

республики и неравнодушных якутян. Сейчас прорабатываются оптимальные

маршруты,готовится техника, определяются точки встреч с бойцами из Якутии»,

– сообщил представитель Донецкого опорного пункта республики.



Он отметил, что груз из республики придет в г. Донецк со дня на день.

«Знаю, что ребята на передовой ждут эти праздничные посылки, настроение у

всех боевое. Уверен, что все будут радоваться подаркам от Ил Дархана и

якутян. Поставленная перед бойцами Донецкого опорного пункта Якутии задача

будет выполнена», – добавил представитель Донецкого опорного пункта.