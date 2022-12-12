Бойцам из Якутии доставлена очередная партия помощи

В зону проведения СВО доставлена очередная партия помощи и адресных посылок из Якутии для своих бойцов. В транспортировке груза были задействованы представители Донецкого опорного пункта.

«Мы благодарим главу Якутии и всех якутян за помощь. Все якутяне, призванные в рамках частичной мобилизации, достойно выполняют поставленные задачи», – благодарит боец с позывным «Кречет».

На другом участке линии соприкосновения военнослужащие, получив посылки из Якутии, отметили, что они ждали помощь и очень благодарны руководству республики и всем землякам за поддержку.

В места дислокации подразделений Вооруженных Сил РФ, где служат якутяне, адресные посылки, дополнительное оснащение и экипировка доставлялись в минувшую неделю практически каждый день. Регулярно представители опорных пунктов Якутии в Донецке и Ростове-на-Дону передают сотни килограмм грузов со всем необходимым.

Напомним, пункт сбора помощи мобилизованным «Якутия с тобой!» находится по адресу: г. Якутск, ул. Орджоникидзе, 10, время работы с 10:00 до 19:00, без выходных.