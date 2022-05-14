Боевое крещение на пожаре спецназа Службы спасения Якутии

Спасатели Службы спасения РС(Я), осуществляющие работы по безопасному прохождению паводковых вод в составе оперативной группы на территории Амгинского района, были задействованы в тушении природного пожара.

Совместными усилиями спасателей аэромобильного отряда специального назначения Службы спасения РС(Я), работников Амгинского филиала ГАУ РС(Я) «Якутлесресурс», добровольной пожарной команды с. Мяндиги, МПЧ с. Соморсун, сотрудников МВД, МЧС, представителей администрации района, мобилизованного населения природный пожар у с. Мяндиги был ликвидирован.

«Таким образом, трое новобранцев аэромобильного отряда специального назначения Службы спасения РС(Я) прошли боевое крещение. Основным предназначением данного подразделения Службы спасения РС(Я), созданного в 2022 году, является проведение мероприятий по тушению ландшафтных (природных) пожаров, а также предупреждение и ликвидация других чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», — сообщил Роман Герасимов, спасатель 2 класса аэромобильного отряда специального назначения ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)».

Служба спасения Республики Саха (Якутия) напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в лесных массивах: не разжигайте костры, не бросайте непотушенные окурки. Помните: проведение сельскохозяйственных палов запрещено!