Боец-якутянин направлен в госпиталь на дополнительное лечение после обращения на «горячую линию» 122

Операторы региональной «горячей линии» 122 помогли военнослужащему, получившему осколочное ранение, пройти дополнительное обследование и получить направление на госпитализацию. Об этом сегодня на брифинге сообщила руководитель «горячей линии» 122 Мария Винокурова.

«К нам обратилась мама военнослужащего, который приехал в отпуск. Сын после операции, и возможно, остались осколки. Женщина попросила направить его на компьютерную томографию. Военнослужащий прошел обследование, после которого ему дали направление на госпитализацию в Якутске. Мать волновалась, стоит ли ему ложиться в больницу, ведь на следующий день ему уже надо быть в воинской части», – рассказала на брифинге Мария Винокурова.

В итоге мужчина прислушался к рекомендациям лечь в больницу. Также специалисты «горячей линии» проконсультировали о том, как продлить ему отпуск. Так, на основании пункта 18 статьи 29 Положения о порядке прохождения военной службы, утвержденного Указом Президента РФ от 16 сентября 1999 г. N 1237, военнослужащим, заболевшим во время основного или дополнительного отпуска, кроме отпуска по личным обстоятельствам, основной или дополнительный отпуск продлевается на соответствующее количество дней болезни.

Мария Винокурова уточнила, что продление отпуска в этом случае осуществляется командиром воинской части на основании справки из лечебного учреждения. Но при этом военнослужащий обязательно должен написать рапорт о продлении отпуска в связи с госпитализацией и направить его в военную часть. Есть несколько вариантов, как это сделать: по почте, через республиканский военкомат, также можно дать телеграмму в воинскую часть.

Руководитель региональной «горячей линии» отметила, что некоторые военнослужащие-якутяне, проходящие лечение в других регионах страны, просят перевести их на родину.

«К нам поступил такой вопрос от военнослужащего: он находится в госпитале в другом городе и хотел бы перевестись в больницу в Якутии. Мы рекомендовали завершить лечение в военном госпитале, потому что при переводе в другое лечебное учреждение военнослужащий может потерять право на выплаты при ранении», – подытожила Мария Винокурова.