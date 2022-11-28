Боец отряда «Боотур»: Я проснулся сегодня радостный…

Командир якутского отряда «Боотур» Александр Колесов посетил сослуживцев в

госпиталях Санкт-Петербурга



Командир якутского добровольческого отряда «Боотур» Александр Колесов посетил бойцов отряда, проходящих лечение в военных госпиталях Санкт-Петербурга.

Колесов вручил военнослужащим флаги и нашивки отряда, обсудил планы по реабилитации и трудоустройству в Якутии, ознакомился с условиями размещения и лечения. Во встречах также приняли участие руководитель центра поддержки семей участников СВО г. Якутска Туйаара Колесова, сотрудники Постпредства Якутии при Президенте РФ и представители Единого координационного центра.



«Боевой дух ребят высокий, все быстрее хотят вернуться в строй. Передал им большой привет от всех бойцов, вручил им символы нашего отряда. Они зачислены в список отряда навечно. Эмоции переполняют, мы не виделись три месяца. Условия очень хорошие, медицинский персонал с пониманием и заботой относится ко всем раненым. Все необходимое для лечения есть», — отметил Александр Колесов.



Также командир отряда подчеркнул, что бойцы чувствуют поддержку земляков, родных и руководства республики.



«Я проснулся сегодня радостный, появились силы. Родственники приезжали, волонтеры-земляки помогают. Всех благодарю, вся республика помогает нашим ребятам. Чувствую сплоченность нашей республики. Ил Дархану Айсену Николаеву надо передать большую благодарность», — сказал один из бойцов.



Единый координационный центр по решению задач в рамках СВО, при содействии которого были организованы встречи, ведет постоянную работу по оказанию всесторонней помощи военнослужащим их семьям, восстановлению их документов и оформлению республиканских выплат.