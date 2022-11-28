28.11.2022
11:45
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Общество

Боец отряда «Боотур»: Я проснулся сегодня радостный…

Командир якутского отряда «Боотур» Александр Колесов посетил сослуживцев в
госпиталях Санкт-Петербурга

Командир якутского добровольческого отряда «Боотур» Александр Колесов посетил бойцов отряда, проходящих лечение в военных госпиталях Санкт-Петербурга.
Колесов вручил военнослужащим флаги и нашивки отряда, обсудил планы по реабилитации и трудоустройству в Якутии, ознакомился с условиями размещения и лечения. Во встречах также приняли участие руководитель центра поддержки семей участников СВО г. Якутска Туйаара Колесова, сотрудники Постпредства Якутии при Президенте РФ и представители Единого координационного центра.

«Боевой дух ребят высокий, все быстрее хотят вернуться в строй. Передал им большой привет от всех бойцов, вручил им символы нашего отряда. Они зачислены в список отряда навечно. Эмоции переполняют, мы не виделись три месяца. Условия очень хорошие, медицинский персонал с пониманием и заботой относится ко всем раненым. Все необходимое для лечения есть», — отметил Александр Колесов.


Также командир отряда подчеркнул, что бойцы чувствуют поддержку земляков, родных и руководства республики.

«Я проснулся сегодня радостный, появились силы. Родственники приезжали, волонтеры-земляки помогают. Всех благодарю, вся республика помогает нашим ребятам. Чувствую сплоченность нашей республики. Ил Дархану Айсену Николаеву надо передать большую благодарность», — сказал один из бойцов.

Единый координационный центр по решению задач в рамках СВО, при содействии которого были организованы встречи, ведет постоянную работу по оказанию всесторонней помощи военнослужащим их семьям, восстановлению их документов и оформлению республиканских выплат.

Фото: Постоянного представительства Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

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