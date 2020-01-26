Боец Григорий Попов о купленных боях

26 января в Доме культуры имени Кулаковского состоялась встреча самого прославленного якутского спортсмена смешанного стиля, первого бойца всемирной организации UFC Григория ПОПОВА со своими поклонниками. Мероприятие провел и организовал Петр ГОВОРОВ. Надо сказать, что часть вырученных средств, а также спонсорская помощь компании «Smart» были переданы многодетной семье ТАТАРИНОВЫХ, у которых в декабре сгорел дом, при пожаре погиб отец семейства, участнику ВОВ Гари ХИСМУТОВУ и АНО людей с инвалидностью «Феникс» (руководитель передал оказанную помощь ТАТАРИНОВЫМ).

Встреча прошла в очень дружелюбной и уютной обстановке, было задано много вопросов, как лично, так и по видеотрансляции, состоялся просмотр и анализ боев, также Григорий рассказал про себя, семью и дальнейшие планы:

— У всех есть возможность попасть в UFC, главное пахать и тренироваться, тогда и можно достичь вершины.

Следующий бой будет после того, как полностью восстановится мой сломанный нос. А что касается UFC, то система такая — допустим, ты подписываешь контракт на 4 боя, но могут уволить сразу после первого поражения. Конечно, хочется уйти с победой. Но если и уволят, то буду выступать в других организациях, здоровье позволяет. Сейчас моя главная цель — создать свой клуб и начать тренировать желающих.

Сейчас много говорят про купленные бои. На этот счет у меня такое мнение. Когда я работал в охране, то видел, как люди проигрывают машины, квартиры на ставках, дети маленькие с мамой приходят и просят отца остановиться. Мне тоже писали, что, мол, поставил на свой проигрыш 3 миллиона рублей. Откуда они у меня могли появиться? (смеется)