Боец UFC Григорий Попов вернулся в Якутск

12 июня первый в истории якутский боец UFC Григорий Попов вернулся в столицу региона после дебютного боя, сообщает телеканал «Якутия 24».

Спортсмена встретили в аэропорту Якутска родственники и поклонники.

Как отметил боец, полет был долгим, но сейчас он чувствует себя хорошо. Григорий выразил благодарность всем, кто поддерживал его на протяжении всей подготовки боя и даже после проигрыша.

Напомним, якутский боец Григорий Попов уступил американцу Эдди Вайнленду на турнире по смешанным единоборствам UFC 238, который прошел 9 июня в Чикаго.