01.10.2022
11:49
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Спорт

Бодрое утро в честь Всероссийского дня ходьбы

На стадионе «Туймаада» горожане начинают бодрое утро в честь Всероссийского дня ходьбы. Далее в парке культуры пройдут соревнования по спортивной ходьбе, сообщает тгк @exostolicy.

Фото: тгк Эхо столицы
Источник: тгк Эхо столицы

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