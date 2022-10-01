01.10.2022
11:49
148
Спорт
Бодрое утро в честь Всероссийского дня ходьбы
На стадионе «Туймаада» горожане начинают бодрое утро в честь Всероссийского дня ходьбы. Далее в парке культуры пройдут соревнования по спортивной ходьбе, сообщает тгк @exostolicy.
Фото: тгк Эхо столицы
Источник: тгк Эхо столицы
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