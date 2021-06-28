Bнимание, работа земснарядов!

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Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) по информации ФБУ «Администрация Ленского бассейна» предупреждает о работе земснарядов на реке Лена.

На реке Лена проводятся дноуглубительные работы силами землесоса «Вилюй» в подходном канале к Жатайскому судостроительному-судоремонтному заводу, а также землесоса «Ленский-238» на прк. Осенний (3353,О км от устья). На участке 3550 км-3581км реки Лена буксируется землесос «Ленский-244».

Внимание судоводители маломерных судов, соблюдайте правила плавания по внутренним водным путям!

ГИМС напоминает: главным условием безопасности была и остается личная дисциплинированность, ответственность каждого за свою жизнь, а также соблюдение правил безопасного поведения на воде.