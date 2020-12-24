«BMW» врезался в дом в элитном районе Якутска

23 декабря около 23 ч. на ул. Ларионова в Якутске мужчина 1983г.р., управляя автомашиной «БМВ Х6», не выдержал безопасную скорость, не справился с управлением и совершил наезд на ограждение, а затем на жилой дом. В результате ДТП водитель травм не получил, от дачи объяснений отказался.

В ходе проверки было установлено, что автомобилист находился за рулем в состоянии опьянение: проведенное освидетельствование выявило 0,77 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Нарушитель будет привлечен к ответственности за совершение ДТП, причинение повреждений сооружениям, а также за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.

Очевидно, что управление транспортным средством в состоянии опьянения не допустимо. А водитель, севший за руль нетрезвым, в сложных дорожных условиях представляет тройную опасность: он не в состоянии правильно оценивать ситуацию и скорость своего транспортного средства, расстояния между транспортными средствами, вовремя реагировать на меняющуюся обстановку, принимать адекватные ситуации решения.

Госавтоинспекция напоминает: за управление транспортным средством в состоянии опьянения КоАП РФ предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок до 2-х лет, за повторное такое нарушение предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со статьей 264.1 УК РФ.