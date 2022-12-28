Блюда якутской кухни переданы бойцам в госпитали Дальнего Востока

Блюда национальной кухни, приготовленные якутянками, проживающими во Владивостоке переданы нашим бойцам, проходящим лечение в госпиталях Дальнего Востока.

Об этом сегодня на брифинге сообщил Постоянный представитель Республики Саха (Якутия) по ДФО Ким Борисов.

Продукты якутских сельхозпроизводителей были доставлены во Владивосток на днях из Якутска.

Большую роль в сборе продуктов сыграли волонтерские организации, индивидуальные предприниматели и предприятия Якутии.

Каждый праздничный набор весит около трех килограмм. В них — оладьи, жареные якутские караси, морс из якутской брусники и жеребятина.

«Каждый якутянин, проживающий в городах Дальнего Востока, переживает за наших бойцов, проходящих лечение и реабилитацию в военных госпиталях. Представители землячества якутян во Владивостоке, наравне с активистами движения «Саха-волонтер» на Дальнем Востоке, активно оказывают содействие в помощи военнослужащим и их близким родственникам. В начале объявления частичной мобилизации они помогали в приобретении и доставке дополнительной экипировки и снаряжения, а сейчас якутяне-дальневосточники направляют свои усилия на оказание помощи раненым», — отметил Постпред Якутии по ДФО Ким Борисов.