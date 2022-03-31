Блогеры и участники «Голос. Дети» проведут благотворительный концерт в Якутске

Масштабное музыкальное шоу «Blog&Voice» в рамках социально-благотворительного проекта МТС «Поколение М» с участием блогеров, актеров и участников шоу «Голос.Дети» пройдет в столице республики 19 мая, передает телеканал «Якутия 24».

Хедлайнерами концерта станут блогеры Anriel, Kirill Felix, Влад Красавин, а также вокалисты Даша Волосевич, София Федорова, Арина Данилова, Akmal и Иван Кургалин. Кроме того, гости проведут онлайн-включения, фан-встречи и автограф-сессии.

Концерт смогут посетить дети и подростки 6-18 лет, их родители или педагоги. Вход бесплатный.

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