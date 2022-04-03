03.04.2022
15:17
255

Судебная хроника

Блогеру Сусанне Рожиной и ее подельнику продлили срок домашнего ареста

Блогеру Сусанне РОЖИНОЙ и ее подельнику Ринату АБСАЛИХОВУ, ранее арестованным за вымогательство в особо крупном размере, продлили срок домашнего ареста. Соответственно продлен срок расследования уголовного дела, сообщает SakhaNews.

Решение о продлении срока домашнего ареста принял 2 апреля судья Якутского городского суда Максим ГОРОХОВ по ходатайству следственных органов.

Блогер Сусанна Рожина и преподаватель информатики ЯЭПИ Ринат Абсалихов были задержаны в начале февраля этого года за вымогательство 50 млн рублей у якутского риэлтора Гульнары (Анастасии) МИХАЙЛОВОЙ (УВАРОВОЙ) под предлогом нераспространения в отношении нее компрометирующей информации.

Уголовное дело было возбуждено по пункту 6 части 3 статьи 163 УК РФ, то есть за вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере, за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Сусанна Рожина может быть связана с подельником через мужа – источник
СМИ: Проверят ли правоохранители риэлтора Гульнару Михайлову?
Суд определил меру пресечения в отношении блогера Сусанны Рожиной
Мера пресечения для сообщника Сусанны Рожиной
Источник: https://www.1sn.ru/279764.html
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх