Блогеру Сусанне Рожиной и ее подельнику продлили срок домашнего ареста

Блогеру Сусанне РОЖИНОЙ и ее подельнику Ринату АБСАЛИХОВУ, ранее арестованным за вымогательство в особо крупном размере, продлили срок домашнего ареста. Соответственно продлен срок расследования уголовного дела, сообщает SakhaNews.

Решение о продлении срока домашнего ареста принял 2 апреля судья Якутского городского суда Максим ГОРОХОВ по ходатайству следственных органов.

Блогер Сусанна Рожина и преподаватель информатики ЯЭПИ Ринат Абсалихов были задержаны в начале февраля этого года за вымогательство 50 млн рублей у якутского риэлтора Гульнары (Анастасии) МИХАЙЛОВОЙ (УВАРОВОЙ) под предлогом нераспространения в отношении нее компрометирующей информации.

Уголовное дело было возбуждено по пункту 6 части 3 статьи 163 УК РФ, то есть за вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере, за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.