Блогерка обвинила авиакомпанию «Якутия»

Вчера, прилетев на родную землю, сошла с трапа на землю и с ребенком на руках упала на оба колена😖 Не сразу смогла встать, кричала от сильной боли. Затем подошли сотрудники Аэропорта якутск, забрали ребёнка, а после подбежал муж и помог встать. Обратилась сразу в медпункт аэропорта, фельдшер выписал направление в Травмпункт. Транспортная полиция потребовала объяснительную. В травмпункте сделали снимок обеих ног. Растяжение связок левой ноги. Ушиб правого колена. Наложили гипс. А все потому, что авиакомпании "Якутия" настолько наплевать на пассажиров и их лояльность, что даже "рукав" не могут предоставить! Особенно в зимнее время и в гололёд 🤦🏻‍♀️ Благодарю Бога, что не уронила ребенка и не упала на него своим весом😱 И что нет перелома, хотя ушиб костей это не есть хорошо. Друзья! Призываю каждого из вас не летать авиакомпанией Якутия для вашей же собственной безопасности! Во Владивосток мы летели компанией S7. Продолжительность полета такая же. Но несмотря на раннее утро был бокс с едой с горячим блюдом на борту, подарок для детей в придачу. Запускали и выпускали из самолета ЧЕРЕЗ РУКАВ! Авиабилеты стоили 27.000₽ Багаж 2500₽ А рейс Владивосток-Якутск пал на жалкую Якутию, где посадка происходила на автобусе, на борту давали один бутерброд. Выходили из самолета в самую дальнюю стоянку порта поздно ночью. Никакого рукава, никакого комфорта😣 Авиабилеты 27760₽ Багаж 3000₽ Если у меня есть юристы, подскажите, кто виноват в этой ситуации, перевозчик или аэропорт? и куда обращаться с претензией??