20.10.2019
15:54
606
Происшествия
Блогерка обвинила авиакомпанию «Якутия»
Известная якутская блогерка Лина Малина упала с ребенком на руках, сойдя с трапа самолета авиакомпании «Якутия».
Женщина получила при падении растяжение связок и обвинила авиакомпанию в том, что та не смогла представить телескопический трап, иначе говоря, «рукав», при помощи которого пассажиры могли бы сразу попасть в здание аэровокзала.
Источник: https://www.instagram.com/p/B30mDyOI29q/
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